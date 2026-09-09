Signe-moi une histoire, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux
Informations pratiques
Signe-moi une histoire Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Lecture bilingue Français-LSF
Signe-moi une histoire : les bibliothécaires vous proposent des lectures bilingues en français et LSF
Pour les 3-6 ans sur le thème des contes
Sur réservation : dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 30 79 /
Pour les personnes sourdes : SMS 06 59 60 41 62
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 79 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lecture bilingue Français-LSF
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