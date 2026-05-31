Silence, ça tourne, Hangar théâtre, Montpellier

Silence, ça tourne Vendredi 16 octobre, 19h00 Hangar théâtre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Silence, ça tourne

de Chrystèle Khodr et Nadim Deaibes

Dans le cadre de la programmation du Théâtre des 13 vents CDN Montpellier

À partir de l’histoire vraie d’Eva Ståhl, infirmière suédoise et survivante du massacre du camp palestinien de Tel Al Zaatar, Silence, ça tourne retrace les évènements tragiques du siège du camp qui ont eu lieu en 1976. Le spectacle est une réflexion autour des traces laissées par les témoins des grands schismes de l’Histoire.

spectacle en arabe surtitré en français

Hangar théâtre 3 Rue Nozeran, 34000 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/13vents/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@13vents.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 99 25 00 »}]

Silence, ça tourne

© Jean-Louis Fernandez