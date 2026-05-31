Silence, ça tourne, Hangar théâtre, Montpellier
Silence, ça tourne, Hangar théâtre, Montpellier vendredi 16 octobre 2026.
Silence, ça tourne Vendredi 16 octobre, 19h00 Hangar théâtre Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00
Silence, ça tourne
de Chrystèle Khodr et Nadim Deaibes
Dans le cadre de la programmation du Théâtre des 13 vents CDN Montpellier
À partir de l’histoire vraie d’Eva Ståhl, infirmière suédoise et survivante du massacre du camp palestinien de Tel Al Zaatar, Silence, ça tourne retrace les évènements tragiques du siège du camp qui ont eu lieu en 1976. Le spectacle est une réflexion autour des traces laissées par les témoins des grands schismes de l’Histoire.
spectacle en arabe surtitré en français
Hangar théâtre 3 Rue Nozeran, 34000 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/13vents/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@13vents.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 99 25 00 »}]
Silence, ça tourne
© Jean-Louis Fernandez
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