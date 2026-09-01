Silence on tourne Place du Marché Rognonas

Informations pratiques

Rognonas

Silence on tourne

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 20h30. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La compagnie de théâtre l’Amuse-muse, propose sa nouvelle production: Silence on tourne de Patrick Haudecoeur au Centre culturel.

La compagnie de théâtre l’Amuse-muse, propose sa nouvelle production: Silence on tourne de Patrick Haudecoeur au Centre culturel.



Vous aimez le cinéma? Vous aimez le théâtre?

Alors imaginez un tournage de film qui dérape complètement, sous vos yeux, et où le public est mis à contribution.



On assiste au tournage d’un film de série B dans un théâtre. L’histoire du film? Un mari trompé qui veut assassiner l’amant de sa femme, mais sur le plateau, la fiction se fait rattraper par la réalité…



C’est le chaos absolu. Une pièce fraîche et animée dont on sort conquis. .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amuse-muse theater company presents its new production: Silence on tourne by Patrick Haudecoeur at the Centre culturel.

L’événement Silence on tourne Rognonas a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence