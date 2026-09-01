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AGENDA · Rognonas

Trophée des Charretiers Rognonas

samedi 19 septembre 2026 · Rognonas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place du Marché
Ville
13870 Rognonas
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Rognonas

Trophée des Charretiers

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Trophée des Charretiers à Rognonas.
Samedi 19 Septembre
17h Vachettes au plan
19h Apéritif animé par la peña
20h30 Repas animé par la peña
22h Encierro

Dimanche 20 Septembre
10h30 Festival d’abrivado.
12h30 Repas animé par la peña.
16h 38e finale du trophée des charretiers aux arènes. La remise des prix se fera en piste en présence des trois confréries du village.   .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Trophée des Charretiers in Rognonas.

L’événement Trophée des Charretiers Rognonas a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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