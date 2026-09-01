Informations pratiques

Rognonas

Trophée des Charretiers

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Trophée des Charretiers à Rognonas.

Samedi 19 Septembre

17h Vachettes au plan

19h Apéritif animé par la peña

20h30 Repas animé par la peña

22h Encierro



Dimanche 20 Septembre

10h30 Festival d’abrivado.

12h30 Repas animé par la peña.

16h 38e finale du trophée des charretiers aux arènes. La remise des prix se fera en piste en présence des trois confréries du village. .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Trophée des Charretiers in Rognonas.

L’événement Trophée des Charretiers Rognonas a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence