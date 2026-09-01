Trophée des Charretiers Rognonas
samedi 19 septembre 2026 · Rognonas
Informations pratiques
Rognonas
Trophée des Charretiers
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Trophée des Charretiers à Rognonas.
Samedi 19 Septembre
17h Vachettes au plan
19h Apéritif animé par la peña
20h30 Repas animé par la peña
22h Encierro
Dimanche 20 Septembre
10h30 Festival d’abrivado.
12h30 Repas animé par la peña.
16h 38e finale du trophée des charretiers aux arènes. La remise des prix se fera en piste en présence des trois confréries du village. .
Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Trophée des Charretiers in Rognonas.
L’événement Trophée des Charretiers Rognonas a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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