Atelier Histoire & Jeux Centre culturel Rognonas

Informations pratiques

Rognonas

Atelier Histoire & Jeux

Jeudi 22 octobre 2026. Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Atelier Histoires & jeux .

Un atelier spécial Histoires & jeux sera proposé aux enfants à la bibliothèque. Il sera organisé en deux créneaux d’1h30 chacun pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions

– De 14h à 15h30 pour les enfants de 6 à 10 ans.

– De 16h à 17h30 pour les enfants de 3 à 6 ans.



Chaque séance débutera par la lecture d’une histoire, suivie d’un atelier de jeux de société adapté à l’âge des enfants (jeux de mémoire, d’observation, …) et se terminera par un goûter partagé.



Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire auprès de la mairie (Magali). .

Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 33 00

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English :

Stories & Games Workshop.

L’événement Atelier Histoire & Jeux Rognonas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence