Rosheim

Silent Party

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Envie d’une soirée hors du commun ? Casque sur les oreilles, choisissez votre style (house, techno, pop, afro…) et vibrez avec Malicia Darkwave et Remy. Une expérience musicale inédite !

Envie d’une soirée hors du commun ? Ne manquez pas la première Silent Party du Schnakeloch !

Mettez vos casques sans fil et choisissez entre plusieurs ambiances musicales proposées par Malicia DARKWAVE Website et REMY diffusées en simultané pour vivre une expérience sonore unique.

De la musique pour tous les goûts house, techno, pop, afro … À vous de choisir votre vibe !

Venez danser, discuter et profiter de l’ambiance tout en vivant cette expérience immersive qui change des soirées classiques.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Looking for an evening out of the ordinary? Headphones on, choose your style (house, techno, pop, afro?) and vibrate with Malicia Darkwave and Remy. A unique musical experience!

L’événement Silent Party Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile