Silhouettes de sorcières, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Marseille
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône · Marseille
Informations pratiques
Silhouettes de sorcières 7 octobre 2026 – 13 mars 2027 Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône
15 places, gratuit sur réservation, tout public à partir de 9 ans ou pour parents et enfants accompagnés à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:10:00+02:00
Fin : 2027-03-13T15:00:00+01:00 – 2027-03-13T16:10:00+01:00
Atelier de photographies (1er étage)
Conçu par l’artiste Hitomi Takeda
À la manière des sorcières du Pays basque photographiées par Charles Fréger, équipé d’une tablette et d’une application créative, jouez avec les filtres, les effets et les postures… avant de repartir avec votre portrait imprimé façon polaroid.
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 18 rue mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.bdp@departement13.fr »}] Transports en commun :
Métro : ligne 2, station Désirée Clary ou National
Bus : lignes 35, 29 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Train : Arenc Euroméditerranée
Parkings à proximité :
Parking Quai d’Arenc : 2 quai d’Arenc (entrée rue de Chanterac depuis la sortie Les Ports)
Parking Terrasses du Port : 9 quai du Lazaret
Urbis Park Euromed Center : 52 Quai du Lazaret
Pour les cyclistes :
Cyclopark parking : quai d’Arenc (97 emplacements et bornes de recharge pour les vélos électriques)
Station de vélos : n° 3322 – 32 rue de Chanterac
Atelier de photographies (1er étage)
© Charles Fréger, Sorginak, de la série « La Suite Basque » (2015-2021)