Silhouettes de sorcières, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Marseille

Informations pratiques

Silhouettes de sorcières 7 octobre 2026 – 13 mars 2027 Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône

15 places, gratuit sur réservation, tout public à partir de 9 ans ou pour parents et enfants accompagnés à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:10:00+02:00

Fin : 2027-03-13T15:00:00+01:00 – 2027-03-13T16:10:00+01:00

Atelier de photographies (1er étage)

Conçu par l’artiste Hitomi Takeda

À la manière des sorcières du Pays basque photographiées par Charles Fréger, équipé d’une tablette et d’une application créative, jouez avec les filtres, les effets et les postures… avant de repartir avec votre portrait imprimé façon polaroid.

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 18 rue mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.bdp@departement13.fr »}] Transports en commun :

Métro : ligne 2, station Désirée Clary ou National

Bus : lignes 35, 29 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)

Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo

Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

Train : Arenc Euroméditerranée

Parkings à proximité :

Parking Quai d’Arenc : 2 quai d’Arenc (entrée rue de Chanterac depuis la sortie Les Ports)

Parking Terrasses du Port : 9 quai du Lazaret

Urbis Park Euromed Center : 52 Quai du Lazaret

Pour les cyclistes :

Cyclopark parking : quai d’Arenc (97 emplacements et bornes de recharge pour les vélos électriques)

Station de vélos : n° 3322 – 32 rue de Chanterac

Atelier de photographies (1er étage)

© Charles Fréger, Sorginak, de la série « La Suite Basque » (2015-2021)