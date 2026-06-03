SILKY Cabaret Cirque Electrique Paris

Se mouvoir. Désirer. Être. En liberté.

Spectacle mixé en live par la DJ, qui vous offre un set après le show.

Avec Madame Ducri, Kader, Ilaria De Novellis, Nestor, Shamay, Selwan et mix show live & DJ Set : DJ Momo !

SILKY Cabaret – une soirée cirque insolente et brûlante au Château Tigre du Cirque Electrique.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

payant

Tarif mini : 15 €

Tarif normal : 20€

Tarif soutien : 25€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi



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