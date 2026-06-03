SILKY Cabaret Cirque Electrique Paris
SILKY Cabaret Cirque Electrique Paris samedi 11 juillet 2026.
Se mouvoir. Désirer. Être. En liberté.
Spectacle mixé en live par la DJ, qui vous offre un set après le show.
Avec Madame Ducri, Kader, Ilaria De Novellis, Nestor, Shamay, Selwan et mix show live & DJ Set : DJ Momo !
SILKY Cabaret – une soirée cirque insolente et brûlante au Château Tigre du Cirque Electrique.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant
Tarif mini : 15 €
Tarif normal : 20€
Tarif soutien : 25€
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi
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