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SILKY Cabaret Cirque Electrique Paris

SILKY Cabaret Cirque Electrique Paris

SILKY Cabaret Cirque Electrique Paris samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Cirque Electrique

Adresse : Place du Maquis du Vercors

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif mini : 15 €<br>Tarif normal : 20€<br>Tarif soutien : 25€<br></p>

Se mouvoir. Désirer. Être. En liberté.
Spectacle mixé en live par la DJ, qui vous offre un set après le show.

Avec Madame Ducri, Kader, Ilaria De Novellis, Nestor, Shamay, Selwan et mix show live & DJ Set : DJ Momo !

SILKY Cabaret – une soirée cirque insolente et brûlante au Château Tigre du Cirque Electrique.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant

Tarif mini : 15 €
Tarif normal : 20€
Tarif soutien : 25€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/fantaz-show-iv-v-vi


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