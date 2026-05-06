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Simon Lacouture x Martin Ferreyros x lovesurgr x dandandandandannnn JASS CLUB PARIS Paris

Simon Lacouture x Martin Ferreyros x lovesurgr x dandandandandannnn JASS CLUB PARIS Paris

Simon Lacouture x Martin Ferreyros x lovesurgr x dandandandandannnn JASS CLUB PARIS Paris dimanche 17 mai 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Tarif réduit : 12 EUR Tarif plein : 15 EUR

Fins connaisseurs de la scène électro parisienne et actifs dans de nombreux projets, notamment lovesurgr avec Ibex, dandandandandannnn au sein du collectif Occupation Favorite, Martin Ferreyros avec Fustige, et Simon Lacouture dans le duo Marta, ils se retrouvent ce soir pour un live électro entièrement improvisé.

Lovesurgr / modulaire

Dandandandandannnn / claviers

Martin Ferreyros / guitare

Simon Lacouture / batterie

Ces fins connaisseurs de la scène électro parisienne et actifs dans de nombreux projets se retrouvent ce soir pour un live électro entièrement improvisé !
Le samedi 16 mai 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 12 EUR
Tarif plein : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T00:30:00+02:00
fin : 2026-05-17T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T21:30:00+02:00_2026-05-16T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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