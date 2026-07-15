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Simone Magliozzi trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

dimanche 4 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Simone Magliozzi trio, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : de 19 à 22 euros<br>Tarif sur place : de 22 à 25 euros.</p>

Simone Magliozzi est sans contestation l’un des meilleurs guitaristes de swing d’Italie et est devenu incontournable sur la scène parisienne depuis qu’il s’est installé dans la capitale. Il est l’un des guitaristes attitrés de la Chope des Puces, le haut-lieu du jazz manouche à Paris. Sa fine connaissance de la musique de Django ravira les amateurs du style.

Line-up : Simone Magliozzi : guitare ; Julien Cattiaux : guitare ; Jérémie Arranger : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Maestro du swing italien, Simone Magliozzi enchante la scène parisienne avec son trio, rendant hommage au légendaire Django Reinhardt.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 04 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros
Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T15:00:00+02:00_2026-10-04T16:00:00+02:00;2026-10-04T17:00:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/simone-magliozzi-trio contact@38riv.com


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