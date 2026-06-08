SINCLAIR Quai Sadi Carnot Perpignan
SINCLAIR Quai Sadi Carnot Perpignan vendredi 24 juillet 2026.
Perpignan
SINCLAIR
Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Grande scène de la Basse
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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
Grande scène de la Basse
L’événement SINCLAIR Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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