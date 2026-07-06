S’inspirer des plantes et de leurs propriétés imperméables, conférence de Jérôme Fresnais Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Les plantes ont su s’adapter à leur environnement, mettant en œuvre, au fil des générations, des stratagèmes pour s’adapter aux conditions climatiques ou aux prédateurs, mais aussi en attirant les pollinisateurs. À notre tour, nous avons observé ces plantes et nous nous en sommes inspirés pour utiliser leurs propriétés à l’échelle humaine. Lors de cette conférence, Jérôme Fresnais vous parlera de quelques exemples issues du monde végétal que l’on retrouve dans notre vie quotidienne. En particulier, il évoquera des surfaces super-hydrophobes, ces matériaux au super-pouvoir de donner à des gouttes d’eau la forme d’une bille. En quoi cela sert-il aux plantes ? Comment a-t-on compris leurs propriétés et comment s’en inspire-t-on aujourd’hui en laboratoire ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Jérôme Fresnais est chercheur et physicochimiste au CNRS. Dans le cadre du temps fort de « L’automne de la science », il propose une conférence scientifique intitulée « s’inspirer des plantes et de leurs propriétés imperméables ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:30:00+02:00_2026-10-03T16:30:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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