SISM 2026 — Créons ensemble pour prendre soin de notre santé mentale Notre- Dame-des -Champs Paris

Informations pratiques

Créer, respirer, partager : trois ateliers pour prendre soin de soi par les arts

À l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale 2026, venez découvrir trois ateliers créatifs collectifs animés par Aurélie Beer, artiste et art-thérapeute expressive.

Ces rencontres offrent un espace accueillant et bienveillant pour s’exprimer autrement, retrouver de l’élan et créer du lien. Peinture, dessin, collage, écriture et mouvement seront proposés au fil des séances.

Aucune compétence artistique n’est nécessaire : chacun participe librement, à son rythme, en créant, en écrivant, en bougeant, en parlant ou simplement en observant. Les créations ne sont ni jugées ni interprétées, et chacun reste libre de les partager ou non.

Les trois ateliers

Jeudi 1er octobre — Mettre en forme ce qui nous traverse

Explorer les couleurs, le dessin, le collage et quelques mots pour donner une forme à ses émotions.

Explorer les couleurs, le dessin, le collage et quelques mots pour donner une forme à ses émotions. Jeudi 8 octobre — Du corps à la trace

Partir d’un mouvement doux, puis laisser le geste devenir une création sur le papier.

Partir d’un mouvement doux, puis laisser le geste devenir une création sur le papier. Jeudi 15 octobre — Retrouver ses ressources et créer du lien

Identifier ce qui nous soutient à travers une création personnelle, puis contribuer librement à une œuvre collective.

Les ateliers sont particulièrement destinés aux personnes traversant une période difficile, des blessures psychiques, des violences ou un sentiment d’isolement. Ils sont également ouverts à toutes personnes curieuses de découvrir comment les arts peuvent contribuer au mieux-être.

Horaires : de 20 h à 22 h

Lieu : salle de danse, 92 bis boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

Participation : gratuite, matériel fourni

Nombre de places : 15 personnes par atelier

Réservation préalable :moulinavent.art.therapie@gmail.com

Il est possible de participer à un seul atelier ou à l’ensemble du cycle.

Un cycle gratuit de trois ateliers collectifs pour explorer les arts expressifs comme ressources de mieux-être, de transformation et de lien social.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 08 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 01 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T22:00:00+02:00;2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00;2026-10-15T20:00:00+02:00_2026-10-15T22:00:00+02:00

Notre- Dame-des -Champs 92bis Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris 75014 Salle de danseParis

https://www.semaines-sante-mentale.fr moulinavent.art.therapie@gmail.com



Afficher la carte du lieu Notre- Dame-des -Champs et trouvez le meilleur itinéraire

