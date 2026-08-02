Informations pratiques

Ces séances individuelles proposent un espace d’accompagnement par les arts expressifs, respectueux du rythme, des besoins et de la singularité de chacun. Elles peuvent soutenir les personnes confrontées à des difficultés émotionnelles, une transition de vie, une perte de confiance, un sentiment d’isolement, un vécu traumatique ou des difficultés scolaires et/ou familiales.

Peinture, dessin, argile, collage, écriture, récit, mouvement, voix, objets et installation peuvent être explorés librement. Aucune compétence artistique n’est nécessaire : l’attention se porte sur l’expérience vécue et le processus de création, sans recherche de performance esthétique.

Chaque séance commence par un temps d’accueil permettant de prendre conscience de son état du moment. Une invitation artistique, à la fois structurée et ouverte, offre ensuite un cadre sécurisant laissant place à l’imprévu. La création peut circuler d’un langage artistique à un autre : un dessin peut devenir mouvement, le mouvement se transformer en texte, puis le texte en matière ou en scène.

L’œuvre est accueillie sans jugement ni interprétation imposée. La séance se termine par un temps d’intégration et un geste de clôture pour accompagner le retour au quotidien.

Les objectifs sont définis ensemble, dans un cadre confidentiel. Lorsque cela est pertinent et avec l’accord de la personne, l’accompagnement peut s’articuler avec les familles, les établissements scolaires, les médecins ou d’autres professionnels de la santé mentale.

Horaires : séances proposées sur rendez-vous, selon les disponibilités. Réservation préalable par courriel : moulinavent.art.therapie@gmail.com

Des séances individuelles d’accompagnement par les arts expressifs pour enfants, adolescents et adultes, proposées sur rendez-vous dans un cadre confidentiel et adapté à chacun.

Du lundi 05 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

L’ATELIER 31 bis Rue Campagne Première 75014 Paris

https://www.semaines-sante-mentale.fr +33769507882 moulinavent.art.therapie@gmail.com



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