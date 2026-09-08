AGENDA · Lille
Six Trouilles, Jardin des plantes, Lille
dimanche 25 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Six Trouilles Dimanche 25 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Laissez-vous emporter par des histoires mystérieuses et des légendes frissonnantes à l’occasion d’une séance de contes d’Halloween. Un moment captivant, entre rires et frissons, pour petits et grands en quête de mystères, de magie et d’aventures en famille.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Contes d’Halloween
À voir aussi à Lille (Nord)
- Cours hebdomadaires de danse flamenco saison 2026/2027 – Pena Estrella Flamenco à Lille Le plateau 8 septembre 2026
- Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord 2026, Kursaal, Lille 8 septembre 2026
- Rendez-vous jeunesse – sept/déc, Maison de la jeunesse, Lille 9 septembre 2026
- Cinéma Jeune Public « Et si on retournait à la plage ? », Gare Saint Sauveur, Lille 9 septembre 2026
- FLAMENCO KIDS Cours de danse Flamenco enfants – Ibérica Centre de culture, Art et Danse, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 9 septembre 2026