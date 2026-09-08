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Six Trouilles, Jardin des plantes, Lille

dimanche 25 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Six Trouilles, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Six Trouilles Dimanche 25 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Laissez-vous emporter par des histoires mystérieuses et des légendes frissonnantes à l’occasion d’une séance de contes d’Halloween. Un moment captivant, entre rires et frissons, pour petits et grands en quête de mystères, de magie et d’aventures en famille.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Contes d’Halloween

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