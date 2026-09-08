Six Trouilles, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Six Trouilles Dimanche 25 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Laissez-vous emporter par des histoires mystérieuses et des légendes frissonnantes à l’occasion d’une séance de contes d’Halloween. Un moment captivant, entre rires et frissons, pour petits et grands en quête de mystères, de magie et d’aventures en famille.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Contes d’Halloween