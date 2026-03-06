SKAB school Stage skateboard itinérant Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard itinérant

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

2026-04-13

Stage destiné à des skaters(euses) confirmé(e)s.

Je suis confirmé(e) si je sais me déplacer en autonomie dans un skatepark.

10h 18h

Inclus

Prêt du matériel (casque, protections, skate)

Prévoir

Un pic nic pour le midi

Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.

Une arrivée 10 min avant le début du stage.

*Le tarif comprend les 5 journées de stages itinérant. Pour réserver à la journée ou pour toute autre information complémentaire, veuillez nous joindre au 06-44-30-62-86 .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86

