SKILLROX L’évènement fitness hybride indoor, Rond point de l’hôtel de ville Martigues

SKILLROX L'évènement fitness hybride indoor

Samedi 28 mars 2026 de 8h à 20h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 89.99 – 89.99 – 159.99 EUR

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

2026-03-28

SKILLROX transforme la Halle de Martigues en arène sportive indoor. Une course hybride intense mêlant course à pied et stations, pensée pour le dépassement, la performance et le plaisir collectif.Sportifs

SKILLROX L’événement fitness hybride indoor



– Une arène sportive au cœur de la Halle

SKILLROX investit la Halle de Martigues et métamorphose l’espace en terrain de jeu XXL dédié au fitness hybride. Un dispositif scénographié, immersif et rythmé, pensé pour offrir une expérience sportive moderne et spectaculaire.



– Un format exigeant et accessible

Le concept repose sur l’alternance de phases de course et de stations fonctionnelles, enchaînées dans un parcours structuré. SKILLROX s’adresse aussi bien aux sportifs réguliers qu’aux compétiteurs, avec un format stimulant favorisant le dépassement de soi.



– Une expérience collective et immersive

Au-delà de la performance, SKILLROX met l’accent sur l’ambiance et le partage public au plus près des athlètes, animation sonore, DJ, speaker et zones dédiées pour vivre l’événement comme un véritable show sportif.



– Un rendez-vous fédérateur

SKILLROX est conçu comme un moment fort, réunissant participants, accompagnants et partenaires autour d’une même énergie. Un événement indoor qui valorise l’engagement, l’esprit d’équipe et l’émotion sportive. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

SKILLROX transforms the Halle de Martigues into an indoor sports arena. An intense hybrid race combining running and stations, designed for pushing your limits, performance and collective enjoyment.

