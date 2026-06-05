Skyzophonik Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 11h45, 13h45 Ille-et-Vilaine

Fanfare Groovy

DES CUIVRES, UNE CHANTEUSE, UN CHANTEUR, UNE BATTERIE ROULANTE ET SURTOUT UNE BELLE ÉNERGIE POSITIVE…. UN BRASS BAND INSOLITE AUX ACCENTS GROOVY QUI SE DÉPLACE AUX CINQ COINS DE LA FRANCE DEPUIS 2014 !

**Skyzophonik**, c’est un répertoire original à base de hip-hop, de jazz New-Orleans et de musiques du Monde, le tout articulé autour de compositions authentiques et de reprises étonnantes. Inspiré d’artistes comme Youngblood Brass Band, Louis Armstrong, Beastie Boys ou encore Eminem, ce groupe est bien déterminé à faire chavirer le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T11:45:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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