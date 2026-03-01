Slalom géant des Légendes Domaine des Planards Chamonix-Mont-Blanc
Slalom géant des Légendes Domaine des Planards Chamonix-Mont-Blanc vendredi 20 mars 2026.
Slalom géant des Légendes
Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
2026-03-20
Soirée spéciale Les 10 ans du Comptoir des Légendes du Ski .
Dans une ambiance vintage, Slalom géant des Légendes, rencontres de champions, démonstrations, descente aux flambeaux, apéritif dînatoire ouvert à tous !
Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 28 32 78 thierry.berguerand@gmail.com
English :
Special evening The 10 years of the Comptoir des Légendes du Ski . In a vintage atmosphere, giant slalom of the Legends, champion meetings, demonstrations, torchlight descent, aperitif dinner…open to all!
