Slalom géant des Légendes Domaine des Planards Chamonix-Mont-Blanc

Slalom géant des Légendes

Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Soirée spéciale Les 10 ans du Comptoir des Légendes du Ski .

Dans une ambiance vintage, Slalom géant des Légendes, rencontres de champions, démonstrations, descente aux flambeaux, apéritif dînatoire ouvert à tous !

Domaine des Planards 351, chemin du pied du grépon Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 28 32 78 thierry.berguerand@gmail.com

English :

Special evening The 10 years of the Comptoir des Légendes du Ski . In a vintage atmosphere, giant slalom of the Legends, champion meetings, demonstrations, torchlight descent, aperitif dinner…open to all!

L’événement Slalom géant des Légendes Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc