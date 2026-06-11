Slava’s Snowshow Roubaix

Roubaix

Slava’s Snowshow

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-09 22:00:00

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

Une magie universelle, livrée sans paroles sur des musiques de Vangelis, Mancini et autres…

Créé par le grand clown russe Slava Polunin, maître du burlesque métaphysique, ce spectacle intemporel tisse un théâtre d’images à la croisée du mime, du cirque et des arts visuels, jusqu’à dissoudre la frontière scène-salle via des ballons géants, illuminant les visages de joie pure.

Sur scène, un petit clown en combinaison jaune et ses acolytes verts traversent la solitude, l’absurde et la joie avec une simplicité désarmante, capable en un geste de faire basculer la salle du fou rire à l’émotion la plus tendre. La musique, les effets de lumière et une scénographie devenue culte composent un voyage sensoriel où une cabine téléphonique, un manteau, une grande toile qui recouvre le public ou une rafale de confettis prennent des allures de rêve éveillé.

Après 30 ans de succès mondial et récompensé par de prestigieux prix internationaux (Olivier Award, Drama Desk Award), Slava’s Snowshow est aujourd’hui considéré comme un spectacle-culte, vu aux quatre coins du monde et adoré par plusieurs générations.

Chaque retour au Colisée est l’occasion de retrouver cette tempête de bonheur qui suspend le temps, ranime l’enfance en chacun de nous et transforme la salle en un immense terrain de jeu poétique.

Une magie universelle, livrée sans paroles sur des musiques de Vangelis, Mancini et autres…

Créé par le grand clown russe Slava Polunin, maître du burlesque métaphysique, ce spectacle intemporel tisse un théâtre d’images à la croisée du mime, du cirque et des arts visuels, jusqu’à dissoudre la frontière scène-salle via des ballons géants, illuminant les visages de joie pure.

Sur scène, un petit clown en combinaison jaune et ses acolytes verts traversent la solitude, l’absurde et la joie avec une simplicité désarmante, capable en un geste de faire basculer la salle du fou rire à l’émotion la plus tendre. La musique, les effets de lumière et une scénographie devenue culte composent un voyage sensoriel où une cabine téléphonique, un manteau, une grande toile qui recouvre le public ou une rafale de confettis prennent des allures de rêve éveillé.

Après 30 ans de succès mondial et récompensé par de prestigieux prix internationaux (Olivier Award, Drama Desk Award), Slava’s Snowshow est aujourd’hui considéré comme un spectacle-culte, vu aux quatre coins du monde et adoré par plusieurs générations.

Chaque retour au Colisée est l’occasion de retrouver cette tempête de bonheur qui suspend le temps, ranime l’enfance en chacun de nous et transforme la salle en un immense terrain de jeu poétique. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A universal magic, presented without words to the music of Vangelis, Mancini, and others?

Created by the great Russian clown Slava Polunin, master of metaphysical burlesque, this timeless show weaves a theater of images at the crossroadsmime, the circus, and the visual arts, until the boundary between stage and audience dissolves through giant balloons, lighting up faces with pure joy.

On stage, a little clown in a yellow jumpsuit and his green sidekicks navigate loneliness, the absurd, and joy with disarming simplicity, capable in a single gesture of shifting the audience from fits of laughter to thetenderest emotion. The music, lighting effects, and a now-iconic set design create a sensory journey where a phone booth, a coat, a large canvas covering the audience, or a flurry of confetti take on the appearance of a waking dream.

After 30 years of global success and recognition with prestigious international awards (Olivier Award, Drama Desk Award), Slava’s Snowshow is now considered a cult classic, seen around the world and adored by several generations.

Every return to the Colisée is an opportunity to rediscover that “storm of joy” that makes time stand still, rekindles the child within each of us, and transforms the venue into a vast poetic playground.

L’événement Slava’s Snowshow Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme