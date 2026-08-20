Sleep for earth, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
jeudi 22 octobre 2026 · Quai des Savoirs - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Sleep for earth Jeudi 22 octobre, 18h15 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne
8€ tarif plein + 5€ tarif réduit, billetterie à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T18:15:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T18:15:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00
Dans le cadre de la journée thématique « Sciences et SF ».
Pour permettre à la Terre de se régénérer, il faudrait mettre l’humanité en pause pendant 200 ans
Le Clair Obscur imagine un programme de l’ONU radical, ou pragmatique, qui, grâce aux avancées récentes de la science, pourrait permettre à l’humanité de mettre en pause sa prédation sur les ressources désormais limitées de l’écosystème. Ce programme repose sur l’idée du cocon de stase. Dormir pour réduire notre consommation d’énergie : une démarche écologique tranquille, ou bien une forme de résignation protectrice, peut-être même une subversion à la société de consommation par la négation… peut-être enfin une mise en veille pour réveiller nos sens, pour redécouvrir le besoin du vivant. Sleep for Earth n’est pas un simple spectacle, mais un véritable programme. À la manière d’un projet politique et humanitaire, le programme Sleep for Earth vise à convaincre l’humanité de se mettre en sommeil. Il pourrait être adopté par un grand nombre d’acteurs, de réseaux et d’institutions, être libre de droits, et se déployer sous différents formats au niveau mondial, chaque initiatives intrinsèquement liées entre elles.
Le Clair Obscur est un laboratoire artistique permanent dédié aux nouveaux imaginaires. Autour de Frédéric Deslias, artistes, auteurs et auteures, scientifiques, designers, ingénieurs et ingénieuses conçoivent des représentations au croisement des arts, des sciences et des technologies.
Date et horaire :
- jeudi 22 octobre
- ouverture des portes 18h15, début du spectacle à 18h30 jusqu’à 19h
+ d’infos :
- tout public
- payant sur réservation
- tarif : 8€ tarif plein + 5€ tarif réduit, billetterie à venir
Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :
- programmation à venir
Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Conférence-spectacle par la Compagnie Le Clair Obscur. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.
Crédit : Le Clair Obscur
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- JEU DE PISTE NOCTURNE CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse 20 août 2026
- Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 21 août 2026
- Siestes musicales, Médiathèque Grand M, Toulouse 21 août 2026
- Visite guidée « L’orientalisme », Musée des Augustins, Toulouse 21 août 2026
- RAYMOND DANSE JARDIN RAYMOND VI Toulouse 21 août 2026