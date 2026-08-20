Sleep for earth, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Sleep for earth Jeudi 22 octobre, 18h15 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

8€ tarif plein + 5€ tarif réduit, billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:15:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T18:15:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Dans le cadre de la journée thématique « Sciences et SF ».

Pour permettre à la Terre de se régénérer, il faudrait mettre l’humanité en pause pendant 200 ans

Le Clair Obscur imagine un programme de l’ONU radical, ou pragmatique, qui, grâce aux avancées récentes de la science, pourrait permettre à l’humanité de mettre en pause sa prédation sur les ressources désormais limitées de l’écosystème. Ce programme repose sur l’idée du cocon de stase. Dormir pour réduire notre consommation d’énergie : une démarche écologique tranquille, ou bien une forme de résignation protectrice, peut-être même une subversion à la société de consommation par la négation… peut-être enfin une mise en veille pour réveiller nos sens, pour redécouvrir le besoin du vivant. Sleep for Earth n’est pas un simple spectacle, mais un véritable programme. À la manière d’un projet politique et humanitaire, le programme Sleep for Earth vise à convaincre l’humanité de se mettre en sommeil. Il pourrait être adopté par un grand nombre d’acteurs, de réseaux et d’institutions, être libre de droits, et se déployer sous différents formats au niveau mondial, chaque initiatives intrinsèquement liées entre elles.

Le Clair Obscur est un laboratoire artistique permanent dédié aux nouveaux imaginaires. Autour de Frédéric Deslias, artistes, auteurs et auteures, scientifiques, designers, ingénieurs et ingénieuses conçoivent des représentations au croisement des arts, des sciences et des technologies.

Date et horaire :

jeudi 22 octobre

ouverture des portes 18h15, début du spectacle à 18h30 jusqu’à 19h

+ d’infos :

tout public

payant sur réservation

tarif : 8€ tarif plein + 5€ tarif réduit, billetterie à venir

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Conférence-spectacle par la Compagnie Le Clair Obscur. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.

Crédit : Le Clair Obscur