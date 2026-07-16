SLIFT + Grandma’s Ashes, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

SLIFT + Grandma’s Ashes Jeudi 19 novembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 25€ | Carte Stereolux : 20€ | Abonné·e partenaire : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Le puissant trio toulousain aime assembler (du doom metal au stoner rock), improviser et développer des thèmes qui finissent par spiraler dans l’espace, avant de se perdre librement dans un vertige instrumental. Ce quatrième album poursuit la complexité et l’intensité qui ont fait de SLIFT une étoile montante et radicale des musiques lourdes internationales.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/slift-grandmas-ashes-19112026-1900 »}]

+ Grandma’s Ashes