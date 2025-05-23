SLOW CONCERT – KLOE LANG – PALOMA – CLUB Nimes

SLOW CONCERT – KLOE LANG Début : 2026-02-13 à 14:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : SLOW CONCERT – KLOE LANGAvec une voix vibrante à la Barbara et une pointe d’électro organique héritée de Cocorosie, Kloé crée des paysages subtils et poétiques. Ses textes se susurrent, se déploient ou se scandent pour chercher une forme de consolation et si parfois un clavier se perd au fond de l’eau, que des voix de sirènes émergent, c’est que Kloé aimerait vivre dans un film japonais de Naomi Kawase.

PALOMA – CLUB 250 CHEMIN DE L’AERODROME 30000 Nimes 30