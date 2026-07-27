SLOW MO! ZYGO BAR Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 23:50

Gratuit : non Tout public

» « Slow.Mo ! », c’est une appel au ralentissement, une résistance au flux toujours plus rapides, une invitation urgente à la contemplation joyeuse.Tout en contrastes, Le 4tet compose un set évocateur de paysages éthérés et arides, de dédales infinis, d’odeurs de nuit d’été, de visions intérieures multicolores…Slow.Mo, c’est un jazz actuel et alternatif qui puise ses sources autant chez les grandes figures américaines des 60’s (Wayne Shorter, John Coltrane), que la nouvelle scène improvisée Londonienne (Nala Sinephro, Shabaka Hutchings), l’indie folk (Bon Iver) ou le post rock (Explosion in the sky)Slow.Mo crée un espace poétique nourri de plages improvisées, dans lesquelles les sonorités acoustiques sont agrémentées, par bribes, d’expérimentations électroniques.Slow.Mo, c’est la rencontre de quatre musicien.n.e.s, issu.e.s de générations et d’univers différents, réuni.e.s autour d’un horizon commun, à l’imaginaire cinématographique.Soundcloud

ZYGO BAR Nantes 44000



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