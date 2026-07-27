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SLOW MO! ZYGO BAR Nantes

vendredi 28 août 2026 · ZYGO BAR · Nantes

SLOW MO! ZYGO BAR Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00
Lieu
ZYGO BAR
Adresse
35 rue des Olivettes, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 23:50
Gratuit : non  Tout public 

 » « Slow.Mo ! », c’est une appel au ralentissement, une résistance au flux toujours plus rapides, une invitation urgente à la contemplation joyeuse.Tout en contrastes, Le 4tet compose un set évocateur de paysages éthérés et arides, de dédales infinis, d’odeurs de nuit d’été, de visions intérieures multicolores…Slow.Mo, c’est un jazz actuel et alternatif qui puise ses sources autant chez les grandes figures américaines des 60’s (Wayne Shorter, John Coltrane), que la nouvelle scène improvisée Londonienne (Nala Sinephro, Shabaka Hutchings), l’indie folk (Bon Iver) ou le post rock (Explosion in the sky)Slow.Mo crée un espace poétique nourri de plages improvisées, dans lesquelles les sonorités acoustiques sont agrémentées, par bribes, d’expérimentations électroniques.Slow.Mo, c’est la rencontre de quatre musicien.n.e.s, issu.e.s de générations et d’univers différents, réuni.e.s autour d’un horizon commun, à l’imaginaire cinématographique.Soundcloud

ZYGO BAR Nantes 44000


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