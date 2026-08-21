Smartphone Android : les essentiels pour gagner en autonomie, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Smartphone Android : les essentiels pour gagner en autonomie Samedi 10 octobre, 10h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Lors de notre « café numérique », les participants seront accompagnés pas à pas dans la prise en main de leur smartphone Android. Cet atelier, spécialement conçu pour les seniors, propose une approche simple, progressive et concrète pour mieux comprendre les fonctionnalités essentielles de leur appareil.

Au fil de la séance, chacun pourra apprendre à naviguer dans les menus, gérer les paramètres principaux, et surtout découvrir comment installer des applications utiles du quotidien : communication, information, services pratiques ou encore loisirs. Une attention particulière sera portée à la sécurité, avec des conseils pour reconnaître les applications fiables, protéger ses données personnelles et adopter les bons réflexes face aux risques numériques.

Ce temps d’échange se veut convivial, permettant à chacun de poser ses questions, de manipuler son propre appareil et de gagner en autonomie dans un cadre rassurant.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, découvrez les bases essentielles pour bien utiliser votre smartphone Android.

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