SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage d’Angers, Poste d’Aiguillage Angers, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Poste d'Aiguillage Angers · Angers
Informations pratiques
SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage d’Angers Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste d’Aiguillage Angers Maine-et-Loire
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE à partir du 3 septembre à 12 h. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de la gare d’Angers vous ouvre exceptionnellement ses portes.
Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.
Au programme :
Présentation du métier d’aiguilleur
Découverte des installations techniques
Échanges avec les agents SNCF Réseau
Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !
Poste d’Aiguillage Angers Charlotte delbo 49000 Angers Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/poste-daiguillage-dangers/reservation »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de la gare d’Angers vous ouvre exceptionnellement ses portes.
© EIC Bretagne Pays de la Loire
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