SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes, Poste d’aiguillage de Rennes Triage, Rennes

Informations pratiques

SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste d’aiguillage de Rennes Triage Ille-et-Vilaine

Inscription sur https://affluences.com/ dès le 3/09/2026. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Pantalon et chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.

Au programme :

Présentation du métier d’aiguilleur

Découverte des installations techniques

Échanges avec les agents SNCF Réseau

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Poste d’aiguillage de Rennes Triage Avenue Chardonnet 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les postes d’aiguillage du triage de Rennes vous ouvre exceptionnellement ses portes.

©EIC Bretagne Pays de la Loire