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SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes, Poste d’aiguillage de Rennes Triage, Rennes

samedi 19 septembre 2026 · Poste d'aiguillage de Rennes Triage · Rennes

SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes, Poste d’aiguillage de Rennes Triage, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Poste d'aiguillage de Rennes Triage
Adresse
Avenue Chardonnet 35000 Rennes
Ville
35042 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Inscription sur https://affluences.com/ dès le 3/09/2026. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Pantalon et chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.

SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste d’aiguillage de Rennes Triage Ille-et-Vilaine

Inscription sur https://affluences.com/ dès le 3/09/2026. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Pantalon et chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.
Au programme :

  • Présentation du métier d’aiguilleur
  • Découverte des installations techniques
  • Échanges avec les agents SNCF Réseau

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Poste d’aiguillage de Rennes Triage Avenue Chardonnet 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les postes d’aiguillage du triage de Rennes vous ouvre exceptionnellement ses portes.

©EIC Bretagne Pays de la Loire

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