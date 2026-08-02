SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes, Poste d’aiguillage de Rennes Triage, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Poste d'aiguillage de Rennes Triage · Rennes
Informations pratiques
SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste d’aiguillage de Rennes Triage Ille-et-Vilaine
Inscription sur https://affluences.com/ dès le 3/09/2026. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Pantalon et chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.
Au programme :
- Présentation du métier d’aiguilleur
- Découverte des installations techniques
- Échanges avec les agents SNCF Réseau
Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !
Poste d’aiguillage de Rennes Triage Avenue Chardonnet 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les postes d’aiguillage du triage de Rennes vous ouvre exceptionnellement ses portes.
©EIC Bretagne Pays de la Loire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Entrée, plat, dessert, Du 75 au 99 avenue Aristide Briand, Rennes 2 août 2026
- Entrée, plat, dessert Du 75 au 99 avenue Aristide Briand Rennes 2 août 2026
- Cet été à Rennes : tous les événements de l’été organisés à Rennes, Ville de Rennes, Rennes 2 août 2026
- Cet été à Rennes : tous les événements de l’été organisés à Rennes Ville de Rennes Rennes 2 août 2026
- Exporama: Un été d’art contemporain à Rennes, Ville de Rennes et ses partenaires, Rennes 2 août 2026