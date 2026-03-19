SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de la Gare de Brive vous ouvre ses portes !, Gare de Brive-la-Gaillarde, Brive-la-Gaillarde
SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de la Gare de Brive vous ouvre ses portes !, Gare de Brive-la-Gaillarde, Brive-la-Gaillarde samedi 19 septembre 2026.
SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de la Gare de Brive vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Gare de Brive-la-Gaillarde Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le poste d’aiguillage de la gare de Brive vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage et l’organisation du trafic ferroviaire.
Les agents vous expliqueront leur quotidien et vous montreront pourquoi Brive constitue un carrefour stratégique du réseau ferroviaire.
Une visite captivante à ne pas manquer.
Gare de Brive-la-Gaillarde 162 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/brive-gaillarde
Le poste d’aiguillage de la gare de Brive vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage et l’organisation du trafic ferroviaire.
©EIC CENTRE LIMOUSIN
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