SNCF RÉSEAU – Le poste d’aiguillage, Gare de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Informations pratiques

SNCF RÉSEAU – Le poste d’aiguillage 19 et 20 septembre Gare de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du poste d’aiguillage (poste 2) de la gare de Saint-Quentin, datant de 1927, type “MORS” du nom de son inventeur. Ce type de poste est l’un des derniers encore en fonctionnement sur le réseau SNCF.

Gare de Saint-Quentin Place André Baudez, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Partez à la découverte du poste d’aiguillage (poste 2) de la gare de Saint-Quentin, datant de 1927, type “MORS” du nom de son inventeur. Ce type de poste est l’un des derniers encore en sur le réseau…

©Ville de Saint-Quentin