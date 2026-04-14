Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières
Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières mercredi 10 juin 2026.
Snoezelen Mercredi 10 juin, 15h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – De la naissance à 3 ans – Futurs et jeunes parents d’enfants de 0/3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Bienvenue dans cet espace pour un moment privilégié parent-enfant ou de répit pour le parent.
Le Snoezelen vous apportera un éveil et/ ou de la détente par ses objets sensoriels et son ambiance tamisée.
Chacun, à son rythme et ses envies, découvrira cet espace aménagé de sons, de lumières et d’objets. Chaque émotion sera accueillie dans la bienveillance et pourra être valorisée en y déposant des mots dessus.
Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]
Eveil sensoriel
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