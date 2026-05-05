SO CAF’ Pépites & Cailloux, La Cafetière, Aurignac

SO CAF’ Pépites & Cailloux Vendredi 22 mai, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

G&G ont creusé, creusé, creusé pour vous sortir de terre les meilleures pépites funk, disco, rock, new wave et j’en passe d’autres styles dont vous n’avez pas idée.

Bon, c’est vrai, parfois ils ont eu beau creuser, ils n’ont rien trouvé.

Alors ils ont aussi quelques cailloux sans grande valeur, mais qui font quand même plaisir à écouter.

Il y aura aussi une boule à facettes, un laser et une machine à fumée pour l’expérience immersive.

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

SO CAF’ Pépites & Cailloux G&G passent des vinyles funk, disco, rock et surprises à danser. Une soirée festive entre pépites musicales et ambiance immersive. Soirée Vinyls

LA CAFETIERE