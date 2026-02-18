So Gospel Eure Voix Gospel Festival Salle Guy Gambu Saint-Marcel
So Gospel Eure Voix Gospel Festival Salle Guy Gambu Saint-Marcel samedi 6 juin 2026.
Saint-Marcel
Eure Voix Gospel Festival So Gospel
Salle Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’émotion monte d’un cran avec So Gospel.
Le festival L’Eure des Voix se poursuit le samedi 6 juin 2026 pour une deuxième soirée qui s’annonce magistrale.
Rendez-vous à 20h30 à la Salle Guy Gambu (Saint-Marcel) pour accueillir le groupe de renommée So Gospel. Reconnus pour leur ferveur et leur talent exceptionnel, ces artistes vous transporteront à travers un répertoire mêlant tradition et modernité. C’est l’événement phare de ce week-end pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience musicale puissante, portée par des voix d’exception et un message de partage universel.
Réservez vos places dès maintenant www.verytproductions.fr .
Salle Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie contact@verytproductions.fr
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English : Eure Voix Gospel Festival So Gospel
L’événement Eure Voix Gospel Festival So Gospel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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