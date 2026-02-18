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So Gospel Eure Voix Gospel Festival Salle Guy Gambu Saint-Marcel

So Gospel Eure Voix Gospel Festival Salle Guy Gambu Saint-Marcel samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Guy Gambu

Adresse : 1 Rue Jules Ferry

Ville : 27950 Saint-Marcel

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Marcel

Eure Voix Gospel Festival So Gospel

Salle Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’émotion monte d’un cran avec So Gospel.
Le festival L’Eure des Voix se poursuit le samedi 6 juin 2026 pour une deuxième soirée qui s’annonce magistrale.

Rendez-vous à 20h30 à la Salle Guy Gambu (Saint-Marcel) pour accueillir le groupe de renommée So Gospel. Reconnus pour leur ferveur et leur talent exceptionnel, ces artistes vous transporteront à travers un répertoire mêlant tradition et modernité. C’est l’événement phare de ce week-end pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience musicale puissante, portée par des voix d’exception et un message de partage universel.

Réservez vos places dès maintenant www.verytproductions.fr   .

Salle Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie   contact@verytproductions.fr

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English : Eure Voix Gospel Festival So Gospel

L’événement Eure Voix Gospel Festival So Gospel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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