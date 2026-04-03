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SO LA LUNE LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

SO LA LUNE LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

SO LA LUNE LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : LA CONDITION PUBLIQUE

Adresse : 14 PLACE FAIDHERBE

Ville : 59100 Roubaix

Département : 59

Début : 2026-10-23

Fin : 2026-10-23

Heure de début : 20:00

SO LA LUNE Début : 2026-10-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59

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