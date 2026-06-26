Carsac-Aillac

So Relax

Médiathèque Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

So’Relax est un atelier de relaxation par le jeu pour les enfants de 4 à 11 ans, animé par la sophrologue Sophie Loustalot Duvignacq. Rendez-vous à la médiathèque de Carsac-Aillac le jeudi 9 juillet 2026 à 10 h. Animation sur inscription.

Offrez à vos enfants une parenthèse de calme et de bien-être avec So’Relax, un atelier de relaxation par le jeu organisé à la médiathèque de Carsac-Aillac. Animée par Sophie Loustalot Duvignacq, sophrologue, cette séance invite les jeunes participants à découvrir des techniques simples pour se détendre, mieux respirer et développer leur concentration, le tout dans une ambiance chaleureuse, ludique et bienveillante. Adapté aux enfants de 4 à 11 ans, cet atelier favorise l’expression des émotions, l’apaisement et la confiance en soi grâce à des jeux, des exercices de relaxation et des moments de partage. Rendez-vous le jeudi 9 juillet 2026 à 10 h. L’animation est proposée sur inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06

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English : So Relax

The Carsac-Aillac mediatheque offers the So?Relax workshop, a game-based relaxation session for children aged 4 to 11. Led by Sophie Loustalot Duvignacq, sophrologist, this workshop offers an interlude of well-being in a warm and caring atmosphere. Wednesday April 8, 2026

L’événement So Relax Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du pays de Fénelon