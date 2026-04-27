Sofia Belabbes Ketchup Mayo Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Sofia Belabbes Ketchup Mayo

Samedi 30 janvier 2027 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Sofia Belabbes vous présente son spectacle ketchup mayo à l’Espace Julien.

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, un moment convivial et agréable.



Au menu cette semaine une heure de rire, de partage et d’anecdotes !



Bref Ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter ketchup mayo nouvelle version ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.



Aide à la mise en scène Alexandra Henry .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Sofia Belabbes presents her show ketchup mayo at Espace Julien.

L’événement Sofia Belabbes Ketchup Mayo Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille