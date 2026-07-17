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SOFIA BELABBES « Ketchup Mayo », Théâtre 100 Noms, NANTES

jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre 100 Noms · NANTES

SOFIA BELABBES « Ketchup Mayo », Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 NANTES
Département
Loire-Atlantique
Tarif
19 € à 30 €

SOFIA BELABBES « Ketchup Mayo » Jeudi 26 novembre, 19h00, 21h00 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

19 € à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T21:00:00+01:00 – 2026-11-26T23:00:00+01:00

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable.

Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !
Bref Ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version !
Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/643498-sofia-belabbes-ketchup-mayo »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !

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