SOFIA BELABBES « Ketchup Mayo », Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

SOFIA BELABBES « Ketchup Mayo » Jeudi 26 novembre, 19h00, 21h00 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

19 € à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T21:00:00+01:00 – 2026-11-26T23:00:00+01:00

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable.

Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !

Bref Ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version !

Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/643498-sofia-belabbes-ketchup-mayo »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !