Sofia Belabbes, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

Sofia Belabbes Samedi 5 décembre, 20h00 Lille Grand Palais Nord

Catégorie Unique: 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:00:00+01:00

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes ! Bref Ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Lille Grand Palais 1 boulevard cités unies, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/62543 »}]

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable Sofia Belabbes Théâtre Louis Pasteur

Sofia Belabbes