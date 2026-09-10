Sofia Belabbes, Lille Grand Palais, Lille
samedi 5 décembre 2026 · Lille Grand Palais · Lille
Informations pratiques
Sofia Belabbes Samedi 5 décembre, 20h00 Lille Grand Palais Nord
Catégorie Unique: 32€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:00:00+01:00
Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes ! Bref Ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.
Lille Grand Palais 1 boulevard cités unies, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/62543 »}]
Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable Sofia Belabbes Théâtre Louis Pasteur
Sofia Belabbes
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