SOFIA BELABBES Palais des Congrès Perpignan

Perpignan

SOFIA BELABBES

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 32 – 32 – 35

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:29:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Au Palais des Congrès, voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable.

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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48

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English :

At the Palais des Congrès, think of this show as lunch with friends, at the local fast-food restaurant, a convivial and enjoyable moment.

L’événement SOFIA BELABBES Perpignan a été mis à jour le 2026-04-14 par PERPIGNAN TOURISME