SOFIA BELABBES Palais des Congrès Perpignan
SOFIA BELABBES Palais des Congrès Perpignan vendredi 12 mars 2027.
Perpignan
SOFIA BELABBES
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 32 – 32 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:29:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Au Palais des Congrès, voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable.
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
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English :
At the Palais des Congrès, think of this show as lunch with friends, at the local fast-food restaurant, a convivial and enjoyable moment.
L’événement SOFIA BELABBES Perpignan a été mis à jour le 2026-04-14 par PERPIGNAN TOURISME
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