SOFIANE ETTAÏ Le Mans
vendredi 25 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
SOFIANE ETTAÏ
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Sofiane Ettaï est un humoriste de Paris.
Sofiane Ettaï est un humoriste de Paris.
Il joue depuis 12 ans une partie ou la totalité de son spectacle Légèreté (durée 1h15, tous publics, humour familial sans vulgarité), il a pu faire ses représentations dans plusieurs villes en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Maroc.
Il a eu le plaisir d’assurer la première partie d’artistes tels qu’Anne Roumanoff, Booder, Vérino, Ilyes Djadel, Bun Hay Mean, Olivier de Benoist, Pierre Thévenoux, Marina Rollman, Titoff, Waly Dia, Jean-Marie Bigard, Roland Magdane, Gustave Parking, Ahmed Sylla, Jarry, Guillermo Guiz, Alban Ivanov, les Glandeurs Nature, etc…
Aujourd’hui c’est à son tour de briller sur les planches ! .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
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English :
Sofiane Etta%EF is a comedian from Paris.
L’événement SOFIANE ETTAÏ Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72
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