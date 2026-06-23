Sofiane Saidi avec Théo & Valentin Ceccaldi : Dzair – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes mardi 7 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Concert « Dzair », projet porté par Sofiane Saidi aux côtés des frères Théo et Valentin Ceccaldi, circule entre deux rives, sans jamais s’y fixer. Figure incontournable du raï nouvelle génération, Sofiane Saidi explore depuis des années les passerelles entre traditions algériennes, transe maghrébine et électronique, notamment aux côtés d’Acid Arab, Mazalda ou Ammar 808. À ses côtés, les frères Ceccaldi, figures majeures du jazz et des musiques expérimentales, apportent des cordes libres, intenses et habitées.Le trio trace un chemin personnel, nourri d’allers-retours entre l’Algérie et la France, où les langues se croisent et les souvenirs persistent.Ensemble, ils racontent l’exil, l’amour, la mémoire et la quête de liberté, dans une musique puissante, sensible et sans frontières. Sofiane Saidi : voix, claviers / Théo Ceccaldi : violon / Valentin Ceccaldi : violoncelle Durée : 1h30 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/



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