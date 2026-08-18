Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS
samedi 19 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS
Informations pratiques
L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de découvrir les coulisses de ses élevages et le travail du fermier en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir.
Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).
Samedi 19 septembre de 10h30 à 12h30
Inscriptions obligatoires.
Découvrez le travail du fermier et participez au nourrissage des animaux.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Tout public. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
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