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Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS

samedi 19 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS

Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Ferme de Paris
Adresse
24 route de la Tourelle
Ville
75012 PARIS
Département
Paris

L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de découvrir les coulisses de ses élevages et le travail du fermier en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).

Samedi 19 septembre de 10h30 à 12h30

Inscriptions obligatoires.

Découvrez le travail du fermier et participez au nourrissage des animaux.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle  75012 PARIS
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