Soigneur d’un jour durant l’été La Ferme de Paris PARIS

L’équipe de la Ferme de Paris vous propose tous les mercredis de l’été à partir du 8 juillet et jusqu’au mercredi 26 août, de découvrir les élevages et le travail du fermier auprès des animaux en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir et nettoyer leurs gamelles sont des activités qu’il est possible de réaliser.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants qui doivent être accompagnés d’un adulte).

Formulaires d’inscriptions à venir

Mercredi 8 juillet de 10h à 12h –

Mercredi 15 juillet de 10h à 12h –

Mercredi 22 juillet de 10h à 12h –

Mercredi 29 juillet de 10h à 12h –

Mercredi 5 août de 10h à 12h –



Mercredi 12 août de 10h à 12h –



Mercredi 19 août de 10h à 12h –

Mercredi 26 août de 10h à 12h –



Cet atelier est destiné aux petits et grands qui souhaitent découvrir les animaux de la ferme et les gestes de soin aux animaux.

Le mercredi 26 août 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 19 août 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 12 août 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 22 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 29 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 05 août 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

