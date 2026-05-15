Soigneur d’un jour durant l’été La Ferme de Paris PARIS
Soigneur d’un jour durant l’été La Ferme de Paris PARIS mercredi 8 juillet 2026.
L’équipe de la Ferme de Paris vous propose tous les mercredis de l’été à partir du 8 juillet et jusqu’au mercredi 26 août, de découvrir les élevages et le travail du fermier auprès des animaux en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir et nettoyer leurs gamelles sont des activités qu’il est possible de réaliser.
Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants qui doivent être accompagnés d’un adulte).
Formulaires d’inscriptions à venir
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h –
Mercredi 15 juillet de 10h à 12h –
Mercredi 22 juillet de 10h à 12h –
Mercredi 29 juillet de 10h à 12h –
Mercredi 5 août de 10h à 12h –
Mercredi 12 août de 10h à 12h –
Mercredi 19 août de 10h à 12h –
Mercredi 26 août de 10h à 12h –
Cet atelier est destiné aux petits et grands qui souhaitent découvrir les animaux de la ferme et les gestes de soin aux animaux.
Le mercredi 26 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 19 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 12 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 15 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 22 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 29 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mercredi 05 août 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Tout public. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
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