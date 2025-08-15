AGENDA · Saint-Hilaire-en-Lignières
Soiré jambon à la broche Saint-Hilaire-en-Lignières
samedi 1 août 2026 · Saint-Hilaire-en-Lignières
Informations pratiques
Saint-Hilaire-en-Lignières
Soiré jambon à la broche
Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée jambon
Le restaurant de la forge vous invite à partager une soirée jambon à la broche. Réservation 02 48 96 67 17 .
Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 67 17
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English :
Ham Night
L’événement Soiré jambon à la broche Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-07-26 par OT CHATEAUMEILLANT
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