Informations pratiques

Saint-Hilaire-en-Lignières

Soiré jambon à la broche

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée jambon

Le restaurant de la forge vous invite à partager une soirée jambon à la broche. Réservation 02 48 96 67 17 .

Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 67 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ham Night

L’événement Soiré jambon à la broche Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-07-26 par OT CHATEAUMEILLANT