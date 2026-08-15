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Soirée 100% Céline Dion girls only Saint-Pierre

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Pierre

Soirée 100% Céline Dion girls only Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
salle des fetes de la Chaumusse
Ville
39150 Saint-Pierre
Département
Jura
Tarif
18 18 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Pierre

Soirée 100% Céline Dion girls only

salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre Jura

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 23:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Soirée 100% Céline Dion !
Si toi aussi tu n’as pas eu de place pour le grand retour de Céline alors cette soirée est faite pour toi !
De la bonne humeur, des rires et du dancefloor sur Céline Dion !
Une seule condition être une fille !
Alors sors ta plus belle tenue à paillettes, révise les paroles de Céline et viens t’ambiancer avec nous !
De beaux lots à gagner pour les plus grandes fans et incollables sur Céline .

Blind test, quiz, dance floor, buvette & d’autres surprises !
Plusieurs lots à gagner.
Places limitées soirée sur réservation uniquement !
Tarif préférentiel jusqu’au 31 août…   .

salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté   laforetdeslutins39@hotmail.com

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English : Soirée 100% Céline Dion girls only

L’événement Soirée 100% Céline Dion girls only Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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