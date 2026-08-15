Soirée 100% Céline Dion girls only Saint-Pierre
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Pierre
Informations pratiques
Saint-Pierre
Soirée 100% Céline Dion girls only
salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre Jura
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 23:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Soirée 100% Céline Dion !
Si toi aussi tu n’as pas eu de place pour le grand retour de Céline alors cette soirée est faite pour toi !
De la bonne humeur, des rires et du dancefloor sur Céline Dion !
Une seule condition être une fille !
Alors sors ta plus belle tenue à paillettes, révise les paroles de Céline et viens t’ambiancer avec nous !
De beaux lots à gagner pour les plus grandes fans et incollables sur Céline .
Blind test, quiz, dance floor, buvette & d’autres surprises !
Plusieurs lots à gagner.
Places limitées soirée sur réservation uniquement !
Tarif préférentiel jusqu’au 31 août… .
salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté laforetdeslutins39@hotmail.com
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English : Soirée 100% Céline Dion girls only
L’événement Soirée 100% Céline Dion girls only Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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