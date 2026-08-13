Informations pratiques

Montpellier

SOIRÉE 100% CÉLINE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Préparez-vous à célébrer la reine de la chanson avec une soirée entièrement dédiée à Céline Dion ! Au programme quiz, karaoké, blind test et une borne photo IA pour vous transformer en Céline Dion… ou en pochette de ses plus grands singles.

Une soirée pleine de musique, de rires et de moments inoubliables

Préparez-vous à célébrer la reine de la chanson avec une soirée entièrement dédiée à Céline Dion ! Au programme quiz, karaoké, blind test et une borne photo IA pour vous transformer en Céline Dion… ou en pochette de ses plus grands singles.

Une soirée pleine de musique, de rires et de moments inoubliables ! .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

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English :

Get ready to celebrate the queen of song with an evening entirely dedicated to Celine Dion! On the agenda: a quiz, karaoke, a blind test, and an AI photo booth to transform you into Celine Dion… or onto the cover of her greatest hits.

An evening full of music, laughter, and unforgettable moments

L’événement SOIRÉE 100% CÉLINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MONTPELLIER