Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb

SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb mardi 9 juin 2026.

Ville : 34390 Colombières-sur-Orb

Département : Hérault

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Colombières-sur-Orb

SOIREE 100 % FILLES

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Soirée 100% filles à la mécanique des frères Bonano !
Pensez à réserver les tapas au 07.68608436 ou au 06.31.79.95.37.
  .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 31 79 95 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIREE 100 % FILLES

100% girls’ night out at the Bonano brothers’ mechanical workshop!
Don’t forget to book your tapas at 07.68608436 or 06.31.79.95.37.

L’événement SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

À voir aussi à Colombières-sur-Orb (Hérault)