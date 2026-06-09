Colombières-sur-Orb

SOIREE 100 % FILLES

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Soirée 100% filles à la mécanique des frères Bonano !

Pensez à réserver les tapas au 07.68608436 ou au 06.31.79.95.37.

.

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 31 79 95 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIREE 100 % FILLES

100% girls’ night out at the Bonano brothers’ mechanical workshop!

Don’t forget to book your tapas at 07.68608436 or 06.31.79.95.37.

L’événement SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC