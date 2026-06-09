SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb
SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb mardi 9 juin 2026.
Colombières-sur-Orb
SOIREE 100 % FILLES
Colombières-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Soirée 100% filles à la mécanique des frères Bonano !
Pensez à réserver les tapas au 07.68608436 ou au 06.31.79.95.37.
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Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 31 79 95 37
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English : SOIREE 100 % FILLES
100% girls’ night out at the Bonano brothers’ mechanical workshop!
Don’t forget to book your tapas at 07.68608436 or 06.31.79.95.37.
L’événement SOIREE 100 % FILLES Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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