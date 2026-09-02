Soirée 80/90 avec DJ Anthology Bikers TMG Salle A. Pradel Ébreuil

Informations pratiques

Ébreuil

Soirée 80/90 avec DJ Anthology Bikers TMG

Salle A. Pradel 19 rue de La Gare Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les Bikers TMG vous invitent à leur soirée 80/90 avec DJ Anthology ! Repas complet jambon au porto, pommes de terre au four, fromage et dessert. Réservation avant le 20 septembre.

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Salle A. Pradel 19 rue de La Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 21 71 68

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English :

The TMG Bikers invite you to their ’80s/’90s party with DJ Anthology! Full meal: ham with port, baked potatoes, cheese, and dessert. Reserve by September 20.

L’événement Soirée 80/90 avec DJ Anthology Bikers TMG Ébreuil a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Val de Sioule