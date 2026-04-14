Soirée 80s party, Salle André Ravache, Le pouliguen

Soirée 80s party Samedi 18 avril, 19h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique

Entrée: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-19T05:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-19T05:30:00+02:00

Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen.

Planches apéro en pré-réservation – Gâteaux – Bar

Dj EI CLEMZO

Les inscriptions se font par mail, par téléphone ou sur Hello Asso.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 35 05 78 »}, {« type »: « link », « value »: « http://soireejsplepouliguen@gmail.com) »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-jeunes-sapeurs-pompiers-du-pouliguen/evenements/soiree-80 »}]

Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen. Planches apéro en pré-réservation – Gâteaux – Bar Dj EI CLEMZO Les inscriptions se font par mail, par télépho… CITOYENNETE LOISIRS