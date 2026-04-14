Soirée 80s party, Salle André Ravache, Le pouliguen
Soirée 80s party, Salle André Ravache, Le pouliguen samedi 18 avril 2026.
Soirée 80s party Samedi 18 avril, 19h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique
Entrée: 5
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-19T05:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-19T05:30:00+02:00
Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen.
Planches apéro en pré-réservation – Gâteaux – Bar
Dj EI CLEMZO
Les inscriptions se font par mail, par téléphone ou sur Hello Asso.
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 35 05 78 »}, {« type »: « link », « value »: « http://soireejsplepouliguen@gmail.com) »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-jeunes-sapeurs-pompiers-du-pouliguen/evenements/soiree-80 »}]
Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen. Planches apéro en pré-réservation – Gâteaux – Bar Dj EI CLEMZO Les inscriptions se font par mail, par télépho… CITOYENNETE LOISIRS
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