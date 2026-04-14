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Soirée 80s party, Salle André Ravache, Le pouliguen

Soirée 80s party, Salle André Ravache, Le pouliguen

Soirée 80s party, Salle André Ravache, Le pouliguen samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle André Ravache

Adresse : Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Entrée: 5

Soirée 80s party Samedi 18 avril, 19h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique

Entrée: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-19T05:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00 – 2026-04-19T05:30:00+02:00

Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen. 

Planches apéro en pré-réservation – Gâteaux – Bar 
Dj EI CLEMZO

Les inscriptions se font par mail, par téléphone ou sur Hello Asso.

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Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen. Planches apéro en pré-réservation – Gâteaux – Bar Dj EI CLEMZO Les inscriptions se font par mail, par télépho… CITOYENNETE LOISIRS

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