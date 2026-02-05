Soirée à bord du sous-marin Flore sous-marin Flore & son musée Lorient

Soirée à bord du sous-marin Flore

sous-marin Flore & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-10-02 2026-10-03

Plusieurs fois par an, le sous-marin Flore propose ce temps fort inédit durant lequel vous partagez l’ambiance et les anecdotes des plongées en équipage, avec d’anciens sous-mariniers.

SOIRÉE À BORD

Au travers de ce souper insolite et non-gastronomique, entrez dans un univers singulier et étonnant, celui de l’époque des missions…

INFOS PRATIQUES

​Rendez-vous à l’accueil du sous-marin Flore 15 minutes avant le début de votre séance .

sous-marin Flore & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 65 52 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée à bord du sous-marin Flore Lorient a été mis à jour le 2026-02-05 par ADT 56