SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI Mons jeudi 18 juin 2026.

Mons

SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI

Route Gorges d’Heric Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Soirée live ambiant + techno suivi d’un Dj-set

Soirée live ambiant + techno suivi d’un Dj-set .

Route Gorges d’Heric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05

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English :

Vinylistic?s DJ-set evening

L’événement SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI Mons a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC