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SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI Mons

SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI Mons jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Route Gorges d'Heric

Ville : 34390 Mons

Département : Hérault

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif :

Mons

SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI

Route Gorges d’Heric Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Soirée live ambiant + techno suivi d’un Dj-set
Soirée live ambiant + techno suivi d’un Dj-set   .

Route Gorges d’Heric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05 

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English :

Vinylistic?s DJ-set evening

L’événement SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC CANES VENATICI Mons a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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